Cirurgia no joelho de Danilo Avelar é bem sucedida e zagueiro aguarda para ter alta

O zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians, foi submetido nesta quarta-feira à cirurgia para restaurar o ligamento cruzado anterior do joelho direito, rompido na semana passada, no clássico contra do Santos.

O procedimento, informou a assessoria do clube, foi comandado pelo consultor médico do Corinthians, Dr. Joaquim Grava, e o médico do clube, Dr. Ivan Grava, no Hospital São Luiz Unidade Morumbi, e foi bem sucedido.

Agora, Avelar aguarda pela alta hospitalar para dar início ao trabalho de fisioterapia.

A previsão de retorno aos gramados é de oito meses.