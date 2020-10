Clareza textual: O que é e como empregá-la

A clareza diz respeito ao modo como as ideias são organizadas no texto. Seu objetivo principal é a compreensão plena e objetiva por parte do leitor. Porém, para alguns, elaborar um texto pode ser um desafio.

A escrita exige habilidades linguísticas. Nesse sentido, conhecê-las faz toda a diferença na hora de passar as ideias pro papel. Coerência, coesão e clareza textual são aspectos interdependentes e recursos indispensáveis num bom texto.

Como empregá-la?

Há algumas dicas para auxiliar a transmitir de maneira mais eficiente os argumentos e ideias e apresentamos a você logo abaixo.

1. Esteja familiarizado com o tema

Muitas vezes num concurso ou vestibular os candidatos não têm acesso ao tema da redação com antecedência. Por isso, ser um leitor regular é essencial.

Se prepare ao longo dos dias lendo jornais, revistas e conteúdos virtuais. Ao fazer isso, guarde o máximo de informações relevantes que puder. Assim, mesmo não conhecendo profundamente o tema, ainda poderá argumentar de maneira razoável.

2. Dê prioridade a períodos curtos

Frases longas e cheias de períodos costumam confundir o leitor e comprometer as compreensão das ideias. Por isso, dê preferência a períodos menores e orações pequenas.

3. Utilize exemplos

Exemplos facilitam a compreensão, principalmente de ideias abstratas, e tornam a mensagem mais didática. Desse modo, busque sempre exemplos que facilitem o processo de visualização do que você está dizendo no seu texto.

4. Use boas ilustrações

Não abra mão de ilustrações, pois são uma ótima forma de manter a clareza textual. Assim como os exemplos, as ilustrações são ótimas ferramentas pois ajudam o leitor a fazer um quadro mental e estabelecer conexões.

5. Seja objetivo

Além disso, seja sempre objetivo. A subjetividade na escrita pode ser um obstáculo para aqueles que estão tendo contato com o tema pela primeira vez, por exemplo. Por isso, recorra a um discurso direto e seja claro ao passar a informação.

Atenção a organização do texto

Por fim, lembre-se que a estrutura da escrita é fundamental para que o leitor possa acompanhar o desenvolvimento dos argumentos e ideias. Sendo assim, esteja atento a ordem dos parágrafos e mantenha a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão.

