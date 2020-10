Clássico entre Inter e Grêmio abre a 13ª rodada do Brasileirão

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro começa com o clássico que vai parar Porto Alegre. A partir das 17h (Horário de Brasília), Internacional e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio.

Como chegam



Antes líder da competição, o Inter caiu de rendimento. Além disso, a pressão em cima de Coudet e jogadores é imensa. A resposta precisa vir neste fim de semana. Na escalação, o argentino terá que fazer mudanças nas laterais.

Do outro lado do confronto está o Grêmio. Se o time de Portaluppi está bem na Libertadores, no Brasileirão a história é totalmente diferente. Perto da zona de rebaixamento, o Tricolor precisa levar a melhor diante do Colorado para se recuperar.

Tabu



Além de toda a rivalidade entre Colorado e Tricolor, o Grêmio sustenta um tabu de 10 partidas sem perder do Inter. A última vez que o lado vermelho de Porto Alegre saiu feliz do Gre-Nal aconteceu em novembro de 2018.

Prováveis Escalações:

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Dourado, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Boschilia; Thiago Galhardo e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda (Rodrigues), David Braz e Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva, Darlan (Maicon); Alisson, Pepê e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.