Claudio Lins é operado às pressas após crise de cálculo renal e cancela shows · .

⚠️ COMUNICADO IMPORTANTE ⚠️ 03. OUTUBRO. 20 A equipe do Teatro Prudential informa que a cantora Izabella Bicalho, que reabriu o espaço nesta sexta-feira, também se apresentará hoje, dia 03 de outubro. Izabella substitui o artista Claudio Lins, que teve uma crise de cálculo renal e foi submetido a um procedimento cirúrgico de emergência. Apesar de já se sentir bem, Claudio não foi liberado pelos médicos. Duas novas datas serão anunciadas em breve. Hoje, em seu lugar, a atriz e cantora Izabella Bicalho fará um show especial, também cantando Chico Buarque, reabrindo o teatro ao ar livre. Izabella foi indicada a melhor atriz pelos prêmios Shell, Aptr, Cesgranrio, Contigo e Premio Bibi Ferreira, e vem na última década se destacando no cenário dos grandes musicais do teatro brasileiro. Você poderá escolher uma das opções abaixo: – Assistir hoje o evento, com a cantora Izabella Bicalho, com os mesmos ingressos adquiridos no momento da compra; – Solicitar cancelamento de sua compra; caso deseje entre em contato com a Sympla – Poderá assistir o evento com o Claudio Lins, na semana que vem, data ainda será definida; – assistir ao show Marcelo Serrado canta de Frank a Wando – Nos dias 04 e 05 /10. (Sujeito a disponibilidade) Caso tenha mais alguma dúvida sobre a remarcação do evento, entre em contato com a gente por direct!