Clayton, ex-Atlético-MG e Vasco, assina com o Dínamo de Kiev

Sem entrar em campo desde novembro do ano passado, o atacante Clayton encontrou um novo clube para a temporada 2020/21. O jogador de 24 anos foi anunciado como reforço do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. A duração do contrato não foi informada.

O último clube de Clayton foi o Vasco, clube onde atuou emprestado pelo Atlético-MG. A última vez que o atleta entrou em campo profissionalmente foi na 31ª rodada do Brasileiro de 2019. Na partida, o Vasco foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, em São Januário.

Além de Vasco e Atlético-MG, Clayton vestiu as camisas de Figueirense, onde surgiu bem para o cenário nacional, Corinthians e Bahia. O jogador não balança as redes desde o dia 27 de outubro de 2018, quando defendia o Tricolor Baiano. O Dínamo de Kiev será a primeira experiência do atleta no exterior.