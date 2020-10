Cleveland Browns frustra Philip Rivers e chega ao quarto triunfo na NFL

Cleveland Browns superou o Indianapolis Colts, 32 a 23, neste domingo (11), em partida válida pela semana 5 da NFL. Os dois times fizeram um confronto divertido, com várias reviravoltas e com as duas defesas tendo momentos destacados, apesar do placar de certa forma elevado.

O Cleveland Browns, que é um dos melhores times correndo com a bola na temporada, fez estragos pelo jogo aéreo, com touchdowns de Rashard Higgins e Kareem Hunt. Até Odell Beckham Jr completou um passe na partida. Mas foi defesa dos Browns que venceu o confronto. Foram duas interceptações, sendo uma retornada para touchdown, e um safety, somando 9 pontos ao marcador.

O Indianapolis Colts contou a ineficiência de Philip Rivers. O quarterback lançou duas interceptações e ainda foi penalizado com um intentional grounding (lançar a bola onde não tem nenhum recebedor para evitar um sack) dentro de sua própria endzone, resultando em um safety para Cleveland.

O que era para ser uma vitória tranquila dos Browns se transformou em uma drama, sobretudo pela fraca atuação de Baker Mayfield no segundo tempo. A defesa do Indianapolis Colts frustrou o quarterback rival e o interceptou duas vezes. Apesar do esforço defensivo, Indianapolis ficou no quase.

Na próxima semana, os Browns enfrentam o Pittsburgh Steelers, no domingo (18), às 14h. Mesmo dia e horário, os Colts tentam a reabilitação contra o Cincinnati Bengals.