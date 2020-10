Clientes da Claro NET estão sem internet em várias partes do Brasil

Clientes da Claro NET estão sem banda-larga fixa em várias partes do Brasil. Há inúmeras reclamações em redes sociais como o Twitter, mas, segundo o DownDetector, a situação parece ser pior nas grandes cidades do Sul e Sudeste do Brasil. Ainda assim, há relatos de problemas em todas as regiões do país.

Mapa de falhas da NET Claro segundo reportes ao Downdetector (Reprodução/Downdetector)

A operadora ainda não se posicionou publicamente, mas os clientes afetados pela indisponibilidade de internet fixa estão recebendo mensagens no aplicativo da operadora para smartphones.

A empresa fala em um problema técnico com previsão de resolução hoje às 13h, mas ainda há relatos de indisponibilidade total ou parcial do serviço em várias partes do Brasil.