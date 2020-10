Clubes lançam uniforme em campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre câncer de mama

São Paulo, Flamengo e Internacional se uniram, em parceria com a Adidas, em uma campanha que faz parte do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Batizada de “Sente do Peito”, a ação criou uniformes cor-de-rosa para as três equipes. As camisas serão comercializadas nos site oficiais dos clubes e da empresa esportiva no valor de R$ 249,99.

Parte do dinheiro arrecadado na venda dos produtos será destinado ao IBCC Oncologia, rede de serviços especializada em conscientização, diagnóstico e tratamento de pessoas com câncer.