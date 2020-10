CNN Brasil faz nova dança das cadeiras, altera programa e promove apresentadoras · .

Prestes a completar sete meses no ar, a CNN Brasil promoveu mais uma dança das cadeiras em seu casting: tirou Daniela Lima do comando do talk show O Mundo Pós-Pandemia, promoveu Luciana Barreto e escalou Elisa Veeck para o time de entrevistadoras. O nome da atração também foi alterado.

As mudanças no programa são grandes. A partir desta sexta-feira (9) ele se torna fixo na grade e também receberá um novo título: passa a se chamar CNN Nosso Mundo e será exibido todas as sextas, às 23h15.

Luciana Barreto, âncora do Visão CNN ao lado de Daniel Adjuto, já integrava o elenco da atração, mas na função de entrevistadora. Agora ela assume a função deixada por Daniela Lima, que será um dos nomes fortes do canal na cobertura das eleições municipais deste ano.

Elisa Veeck é o rosto novo no elenco. A jornalista, que estreou no canal como plantonista da madrugada, conquistou a chefia e a simpatia do público e vem crescendo na CNN. Foi promovida a substituta de Mari Palma no Live CNN, assumiu o posto de âncora no CNN Novo Dia e agora integra o talk show na função de entrevistadora.

Com a nova formação, o CNN Nosso Mundo terá como primeiro convidado o médico Roberto Kalil Filho, cardiologista, presidente do Conselho Diretor do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Diretor Geral de Cardiologia do Hospital Sírio Libanês.

Kalil Filho ficou conhecido nacionalmente pelo apelido de “médico dos presidentes” por ter cuidado da saúde de diversos líderes do país, como Michel Temer (MDB), Dilma Rousseff (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Collor (PROS) e José Sarney (MDB).