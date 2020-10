Coach de O Aprendiz tem R$ 1 milhão em bens bloqueados pela Justiça · .

José Roberto Marques, coach e conselheiro do reality O Aprendiz, teve mais de R$ 1 milhão em bens bloqueados pela Justiça. A decisão foi tomada após o empresário deixar de pagar o aluguel da sede do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), empresa de treinamentos presidida pelo parceiro de Roberto Justus na competição exibida pela Band.

Segundo reportagem do jornal O Globo publicada neste sábado (10), a decisão judicial ocorreu em agosto e bloqueou R$ 1,026 milhão em patrimônios pessoais de Marques, do IBC e de mais dez pessoas jurídicas ligadas ao coach. A empresa proprietária do imóvel, Paiva Empreendimentos Imobiliários, relata que a inadimplência do instituto ocorre desde antes da pandemia.

Em maio, o IBC solicitou à Justiça a redução de 50% do aluguel, tendo em vista que a receita da instituição teria caído por causa dos impactos socioeconômicos ocasionados pelo novo coronavírus. No entanto, o pedido foi negado pela juíza Fabiana Recasens, da 1º Vara Cível de São Paulo.

Na sentença publicada em junho, a magistrada afirma que “não há nos autos documentos contábeis a demonstrar que houve abrupta queda no faturamento da empresa” e que, no início de 2020, o valor do débito já superava R$ 600 mil.

Ainda em agosto, José Roberto recorreu da decisão do bloqueio dos bens, disse que R$ 666 mil foram retirados de suas contas pessoais e a ausência da quantia ocasionaria a falta do pagamento salarial e da contribuição previdenciária dos seus colaboradores. Porém, a juíza negou o desbloqueio dos bens.

A reportagem também apresentou outro processo, no qual o IBC é acusado de plágio pelo psicanalista italiano Roberto Girola. O escritor diz que o material de um dos cursos da instituição conta com supostas reproduções sem crédito de sua obra, o livro A Psicanálise Cura?. O caso segue em tramitação.

Marques não respondeu os questionamentos de O Globo. O . entrou em contato com a assessoria da empresa, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.