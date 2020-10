Coberta de sangue, atriz ‘saiu da prisão’ para virar Tancinha de Haja Coração · .

Mariana Ximenes atraiu todos os olhares ao bater na porta de Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia da Globo, cheia de terra e coberta de sangue –cenográfico, obviamente. A atriz deixou as gravações de Supermax (2016) às pressas ao ser convocada pelo mandachuva para se tornar a Tancinha de Haja Coração.

“Estava vestida de presidiária, ensanguentada e suja, quando ele me ligou para pedir que fosse até a sala dele. Eu disse que era meio complicado, mas o Silvio falou que era para ir do jeito que eu estava. E eu fui (risos)”, entrega a artista em entrevista ao ..

A intérprete deixou para trás a penitenciária fictícia de 800 m² construída nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para se tornar uma feirante da Mooca na novela das sete que reestreia nesta segunda (12).

Nenhum dos mistérios sobrenaturais que rondava a série, aliás, lhe deram tanto medo quanto aceitar o papel que foi de Claudia Raia em Sassaricando (1987). “A verdade é que eu estava apavorada, porque eu tinha uma responsabilidade gigantesca nas minhas mãos. Ela é minha amiga pessoal, e eu queria honrá-la”, avalia a paulistana.

O próprio autor Daniel Ortiz, inclusive, afirma que Mariana foi corajosa de aceitar o posto de protagonista. “As atrizes tinham medo de fazer a Tancinha, porque é uma figura icônica mesmo depois de 30 anos. É a mesma coisa que fazer a Odete Roitman (de Vale Tudo, em 1988)”, pondera o roteirista.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Mariana Ximenes viveu Bruna em Supermax (2016)

Fantasma do passado

Durante a preparação, a atriz até deu uma espiada em algumas sequências de Claudia como a feirante, mas a direção a orientou a criar uma Tancinha própria. “O mundo mudou muito nessas três décadas, então a gente precisava alterar a personagem também. Naquela época não tinha internet, redes sociais e outros pontos que influenciam uma narrativa”, diz.

Além de 13 centímetros de diferença entre uma intérprete e outra, Mariana frisa que também fez mais papéis dramáticos do que sua amiga antes de se jogar em um papel tão cômico –a mãe de Enzo e Sofia Celulari começou a sua carreira na televisão em humorísticos como Viva o Gordo (1983-1985).

“Eu fiz muito pouco humor na minha carreira, então o papel me abriu um leque. No fim, amei fazer a Tancinha. Ela tem um coração tão grande, é uma trabalhadora, com uma caráter justo e impecável, que vai servir como um alento nesses tempos tão difíceis que estamos passando”, considera a jovem.