Cobra Kai é renovada pela Netflix; terceira temporada faz primeira apresentação em 2021 · .

A Netflix anunciou a renovação de Cobra Kai para uma quarta temporada. Após ser comprada do YouTube, a série repetiu o sucesso na nova casa e chegou a figurar entre as produções mais assistidas no serviço de streaming entre agosto e setembro. A plataforma também já informou a data de estreia do terceiro ano: 8 de janeiro de 2021.

O anúncio do lançamento da terceira temporada foi feito em um vídeo com cenas inéditas do novo ano. Nele, é possível acompanhar os protagonistas lidando com as consequências desastrosas do episódio final.

De acordo com a sinopse oficial da Netflix, a terceira temporada começa após a violenta briga que deixou Miguel (Xolo Maridueña) em uma situação de risco. Enquanto Daniel (Ralph Macchio) procura respostas em seu passado e Johnny (William Zabka) busca redenção, Kreese (Martin Kove) manipula ainda mais seus alunos vulneráveis com a sua própria visão de dominação. A alma do Valley e o destino de cada estudante e sensei estão em jogo.

Assista abaixo ao vídeo legendado com cenas do terceiro ano e o anúncio da quarta temporada: