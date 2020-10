Cobra Kai: veja itens incríveis para os fãs da série da Netflix

A 3ª temporada de Cobra Kai na Netflix será lançada apenas em 2021, mas os fãs da produção já podem dizer que estão bem servidos em termos de produtos licenciados para adquirir, não é mesmo?

Há várias lojas virtuais que oferecem camisetas, bottons, canecas, pôsteres e outras coisas que quem gosta dos personagens da série não pode deixar de ter.

(Reprodução)Fonte: Netflix

A série Cobra Kai foi inspirada diretamente em um dos filmes mais famosos dos anos 1980: Karatê Kid. Esse longa marcou a infância de muita gente por conta de seus personagens carismáticos, conflitos interessantes e dinâmicas muito bem-elaboradas.

A produção, lançada inicialmente no Youtube Premium e que agora faz parte parte do catálogo da Netflix, acontece 34 anos depois do filme original.

Confira alguns itens de consumo para os fãs da série da Netflix!

Camisetas Cobra Kai femininas

(Reprodução)Fonte: Ali Express

Em várias versões, para todos os gostos, nas cores preta ou branca. Veja aqui!

Camisetas Cobra Kai masculinas

(Reprodução)Fonte: Ali Express

São diferentes cores e estilos de camisetas, mas todas relembrando muito bem a série da Netflix.

Camisetas Cobra Kai estampas sortidas

(Reprodução)Fonte: Ali Express

Relembrando diversos momentos marcantes do filme Karatê Kid e da série Cobra Kai, da Netflix, essas camisetas são para fãs que também querem vestir o lema do dojo Cobra Kai: Strike First, Strike Hard, No Mercy! (“Bata primeiro, bata com força, não há piedade!”, em tradução livre).

Camisetas Sr. Miyagi

(Reprodução)Fonte: Ali Express

Um dos personagens mais marcantes do universo de Cobra Kai é o Sr. Miyagi. Essas camisetas podem ser adquiridas em cores e versões diferentes, de acordo com o seu gosto.

Camiseta nostalgia Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Ali Express

A estampa dessa camiseta remete-se aos games clássicos do passado, colocando os personagens principais de Cobra Kai como destaque.

Blusa de moletom Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Shopee

Quando o inverno voltar, essa blusa de moletom vai ser um item essencial para qualquer fã da série Cobra Kai, da Netflix. Com o lema do dojo na estampa, nada poderia ser melhor.

Calça de moletom Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Shopee

A mesma dica vale também para calça de moletom personalizada da série.

Uniforme de karatê

(Reprodução)Fonte: Tiendamia

Para aqueles que praticam karatê ou planejam fazer isso algum dia, um traje especial do dojo do Sr. Miyagi pode ser o uniforme perfeito para o treinamento.

Jaqueta Johnny Lawrence

(Reprodução)Fonte: Tiendamia

A clássica jaqueta de Johnny Lawrence (interpretado por William Zabka) também é um dos itens imperdíveis para os fãs de Cobra Kai.

Roupas para bebês

(Reprodução)Fonte: Ali Express

Imagine um bebê que, desde pequeno, já adquire o gosto por karatê. Essa é a proposta dessas roupinhas muito fofas inspiradas nos dojos Cobra Kai e do Sr. Miyagi.

Fantasia Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Tiendamia

Para celebrar a série Cobra Kai de forma autêntica, nada melhor do que incorporar os personagens da melhor maneira. Pensando nisso, essa fantasia pode ajudar.

Roupas para Pets Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Tiendamia

Isso mesmo! Os fãs caninos de Cobra Kai também poderão ficar no melhor estilo com essa roupinha exclusiva feita para eles.

Caneca Personalizada Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Shopee

Tomar um chá ou café em uma caneca personalizada da série Cobra Kai parece ser uma excelente pedida.

Meias Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Tiendamia

Relembrar os melhores momentos dos episódios da série, até mesmo na hora de vestir uma meia com estampas personalizadas, pode ser uma experiência muito divertida.

Bonés Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Ali Express

A série da Netflix poderá ser lembrada em todos os acessórios possíveis, inclusive nos bonés, em diversas cores, com a estampa do dojo Cobra Kai.

Funko Pop Johnny Lawrence

(Reprodução)Fonte: Tiendamia

Um item colecionável que se mostra como uma excelente opção para relembrar a série sempre que possível é o Funko Pop de Johnny Lawrence.

Quadro Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Shopee

Ou para ir além: que tal um quadro com desenho dos personagens de Cobra Kai em suas melhores poses? Colocar isso como um item decorativo pode deixar seu ambiente favorito ainda melhor.

Bottons Cobra Kai

(Reprodução)Fonte: Ali Express

Um item simples, mas que pode fazer toda a diferença em sua mochila ou bolsa. O melhor de tudo é que há várias opções de bottons para todos os gostos.