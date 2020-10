Coca-Cola FEMSA abre 1.400 novas vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Grande oportunidade. A Coca-Cola Femsa Brasil, engarrafadora de produtos Coca-Cola, faz saber aos interessados a abertura de 1.400 vagas de emprego temporário. As contratações estão previstas para até dezembro deste ano, podendo ser estendidas até março de 2021.

As vagas fazem parte do plano Verão da Coca Cola, que visa à contratação de trabalhadores temporários para apoiar o aumento significativo na produção, distribuição e venda de produtos na alta temporada.

De acordo com a empresa, a abertura de um grande número de vagas temporárias no verão já é uma tradição. Devido a pandemia, 100% do processo seletivo está sendo online para a maior parte dos cargos.

Cargos Coca-Cola 2021

Ajudante Operacional

Arrumador de Palete

Assistente de Manufatura

Auxiliar de Motorista Entregador

Auxiliar de Remessa

Conferente

Motorista Entregador

Operador de Empilhadeira

Operador de Enchedora

Operador de Máquina

Promotor, Técnico de Manufatura

Vendedor

A empresa oferece contratação com carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com o mercado. As vagas são destinadas aos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Inscrição

Os interessados devem inscrever pelo site de recrutamento da empresa, onde também é possível obter informações como pré-requisitos referentes aos níveis de escolaridade e documentação necessária.

