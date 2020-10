Coelho cita dificuldades do Corinthians e aponta: “Estamos tentando de tudo”

Em meio a um momento conturbado, o técnico Dyego Coelho comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo Corinthians. Em entrevista coletiva concedida após o empate com o Red Bull Bragantino, o treinador interino apontou que acredita na evolução do time, mas o processo para melhorar não é imediato.

“A questão é de evolução das partes defensiva e ofensiva. Vocês perceberam que tentamos colocar os laterais para dentro para abrir corredor aos pontas. No segundo tempo fizemos o Cantillo acionar os pontas com pé na linha. Gabriel mais leve batendo na frente, Piton com linha de três na frente dos zagueiros. É um processo que temos que entender que não é do dia para noite”, explicou o treinador.

“São duas semanas de treinos. Sabemos que essa evolução não vem rápido. Uma situação tática que fizemos hoje, e funcionou, foi a de três jogadores na linha defensiva e no meio, com laterais por dentro e abrindo corredor. Transição fica mais fácil com terceiro homem atingindo numa pivoteada. Isso me deixa esperançoso para termos situação ofensiva melhor. Estamos tentando de tudo”, completou.

A pressão no Corinthians se dá pela proximidade da zona de rebaixamento. No momento, o Alvinegro soma 14 pontos, com uma campanha de três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.