Coelho elogia defesa e pede tempo no Corinthians: ‘Vamos lutar jogo a jogo’

O momento do Corinthians não é dos melhores, mas pelo menos o técnico Dyego Coelho demonstrou estar satisfeito com algo em sua equipe: a evolução do sistema defensivo. Na madrugada de sábado para domingo, o treinador deu suas impressões sobre o empate do Timão, em 0 a 0, com o Red Bull Bragantino e evitou falar sobre a briga contra o rebaixamento.

– A gente briga por cada jogo. Procurando evoluir, taticamente tentando fazer com que os jogadores entendam nossa proposta. Vamos lutar jogo a jogo, é simplesmente isso – afirmou o treinador na abertura de sua entrevista coletiva.

O Corinthians não vence há três jogos no Campeonato Brasileiro e soma apenas 14 pontos em 39 disputados. A equipe tem apenas dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e cada vez mais fica ameaçada de entrar no grupo dos quatro últimos colocados.

Em entrevista, Coelho salientou que o time está em evolução e, aos poucos, vai melhorando seu desempenho dentro de campo. O comandante do Timão ressaltou que a equipe não sofre gols há dois jogos e que os treinamentos no CT Joaquim Grava visam exatamente a segurança defensiva. A próxima etapa é melhorar o ataque.

– É uma questão de ajuste. Foi isso que aconteceu. Vamos trabalhando em evolução. Não estamos conseguindo fazer os gols, mas também não estamos tomando. É o nosso segundo jogo sem sofrer gol e é uma evolução. Isso leva tempo e estamos tentando otimizar o mais rápido possível – respondeu o pressionado técnico do Corinthians.

Confira outros trechos da entrevista de Dyego Coelho:

Análise sobre desempenho pessoal

Foram duas semanas de treino e a gente sabe que essa evolução não vem rápida. Uma situação tática que a gente fez hoje e funcionou foi uma situação de três jogadores na linha de construção e um no meio trazendo os laterais para o meio e abrindo o corredor. Isso, eles (jogadores) estão querendo fazer. A nossa transição começa a ficar mais fácil. Isso me deixa esperançoso para ter uma situação ofensiva melhor. Temos muito o que melhorar e estamos tentando, sobretudo na parte ofensiva. Defensivamente, algumas coisas já melhoraram. É o trabalho que mostrará nossa evolução.

Sobre Cantillo

Parabenizei o Cantillo pelo jogo que ele fez. No primeiro tempo vi que ele não estava se sentindo bem entre os zagueiros e depois coloquei ele um pouco mais para frente. Hoje, na minha opinião, ele fez uma grande partida. Foi uma situação que eu gostei bastante e o parabenizei depois do jogo.

Motivação no trabalho

Me sinto cada dia com mais vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem o mais rápido possível para o clube. Sabemos que não estamos em um momento que gostaríamos, mas temos de trabalhar para sairmos disso o mais rápido possível. É trabalhando, não tem jeito, não tem outra situação. Estamos todos juntos para fazer com que o Corinthians ganhe o mais rápido possível. Vejo isso nos olhos dos jogadores.