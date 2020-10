Coelho evita falar em Cazares titular no clássico: “Temos que tomar cuidado”

O técnico Dyego Coelho evitou falar em Cazares titular do Corinthians no clássico contra o Santos, quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O equatoriano entrou no segundo tempo dos jogos contra Atlético-GO e Red Bull Bragantino, em um total de 42 minutos.

“Sobre o Cazares, temos que tomar cuidado, muito tempo sem jogo e lastro de treino. Temos que nos preocupar em não perdê-lo. Trabalhar na fisiologia e departamento físico para mantê-lo ativado, entrar aos poucos e pegar lastro de treino e de jogo para poder jogar mais”, disse Coelho, em entrevista coletiva.

Cazares pode ser o substituto de Otero no clássico. O meia servirá a seleção venezuelana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e será desfalque por três partidas.