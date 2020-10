Na última terça-feira, durante protesto da Gaviões da Fiel em frente ao CT Joaquim Grava, uma das reivindicações da torcida foi a contratação de um novo técnico mais experiente para o Corinthians e esse pedido encontra convergência em parte da imprensa. No entanto, Dyego Coelho, que ocupa o cargo interinamente, disse não se preocupar com essa pressão e continua trabalhando normalmente. Veja o que o comandante falou no vídeo acima:

Coelho continua no cargo de técnico(Foto: Reprodução/Corinthians TV)