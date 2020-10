Coelho pede paciência e minimiza especulações no Corinthians

O técnico Dyego Coelho pediu paciência ao torcedor após o empate do Corinthians em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino neste domingo, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador viu evolução na equipe e acredita ser questão de tempo para o desempenho no treinamento aparecer nos jogos.

“Quando a gente fala de volume e intensidade de trabalho, não vamos ter evolução já no próximo jogo. Mas vir aqui e jogar no campo dos caras, contra um time competitivo, e competirmos, com nossa gana, vontade de fazer as coisas melhorarem… Semana foi intensa, trabalho forte, mas precisamos esperar um pouco para as coisas aparecerem. Competimos, defensivamente melhores, temos que atacar um pouco melhor. Precisamos ter consciência da semana proveitosa para um lastro de competitividade”, disse Coelho.

“Eu me sinto cada dia com mais vontade de trabalhar e fazer com que as coisas funcionem rapidamente. Não estamos no momento esperado, mas temos que sair disso. É trabalho, dia a dia, não tem outra. Todos estão juntos querendo um objetivo: Corinthians ganhar. É luta, entrega. Não só meu, mas de todos. Vejo isso nos olhos e no dia a dia dos jogadores”, completou.

O técnico também minimizou as especulações sobre um novo técnico no Corinthians.

“Não me incomoda, de maneira alguma. Trabalho no dia a dia sem me preocupar muito com isso”, concluiu.

O Corinthians de Coelho voltará a campo para enfrentar o Santos na quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão.