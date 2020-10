Coelho revê rival que lhe traz boas memórias como técnico do Timão

O Corinthians entra em campo neste domingo, às 20h30, para enfrentar o Ceará, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020. Ao mesmo tempo, o clube continua estudando o mercado em busca de um novo treinador, mas enquanto isso quem permanece no comando do time é Dyego Coelho, que reencontrará um adversário e um estádio que lhe traz boas lembranças de sua primeira passagem como interino, na reta final do Brasileirão do ano passado.

Após a demissão de Fábio Carille, na derrota por 4 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, Coelho foi chamado para assumir a equipe principal e tinha a missão de garantir uma das vagas na Copa Libertadores, mesmo que foi nas fases preliminares da competição. Ao fim da 30ª rodada, quando o interino passou a comandar o elenco, o Timão ocupava a oitava posição na tabela.

Sendo assim, Coelho teve oito partidas para colocar o Alvinegro no torneio continental em 2020. Com uma campanha de altos e baixos nessas rodadas, ele conseguiu atingir o objetivo na penúltima rodada do Brasileirão-2019, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, justamente o adversário e o estádio do duelo deste domingo, agora pelo Campeonato Brasileiro deste ano.

As coincidências param por aí, já que se formos comparar o time que entrou em campo naquele dia, em dezembro de 2019, com o atual, apenas Cássio, Fagner, Gil e Gabriel continuam como titulares. Ramiro, Mateus Vital e Boselli são opções no banco, enquanto os outros sete que participaram do jogo já deixaram o clube, inclusive Gustagol, autor do tento da importante vitória.

Embora a situação do time seja bem diferente e a fase esteja pior, Coelho ganhou mais um fôlego no comando do Corinthians para este final de semana, mas não se sabe até quando, já que nos bastidores, mesmo com a negativa dos dirigentes, o clube busca um treinador para efetivar no cargo. Claro que se o interino mantiver uma série de resultados positivos, mais calma haverá para definir um alvo, no entanto a indicação é de que será necessária a contratação.

Acontece que essa busca não tem sido fácil para diretoria corintiana, primeiro por não haver um consenso sobre o nome e o perfil do treinador desejado, depois pelas exigências e peculiaridades que o cenário atual apresenta.

Consultas já foram feitas no mercado, mas segundo apurou o LANCE!, não houve negociação efetiva, principalmente por esbarrar em cláusulas contratuais exigidas pelos técnicos, pois o clube terá eleições no fim de novembro e há o temor pelas consequências que uma possível troca de gestão pode trazer, além de ser uma temporada atípica, que só termina em 2021.

Por essas e outras, a vitória neste domingo não é importante somente para Dyego Coelho, que pode ganhar mais uma sobrevida, mas também para o próprio clube, que garante mais alguns dias de paz para continuar em sua busca pelo novo treinador ou até mesmo segurar o interino pelo restante da temporada, o que ainda é uma possibilidade bastante defendida internamente.

Escalação do Corinthians contra o Ceará na 37ª rodada do Brasileirão-2019:



Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel (Ralf) e Junior Urso (Clayson); Ramiro (Gustagol), Mateus Vital e Janderson; Boselli

Provável escalação do Corinthians contra o Ceará no Brasileirão-2020:



Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Roni; Léo Natel, Luan e Gustavo Mantuan; Jô.