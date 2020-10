O Corinthians levou um gol aos dez minutos do clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, mas o time, que estava jogando muito mal, conseguiu reagir e encontrar o gol de empate com Danilo Avelar. No fim do jogo ainda criou chances para virar o jogo, mas não conseguiu. Por essas e outras, Dyego Coelho considera que o Timão merecia ter saído de campo com uma vitória e a igualdade foi injustiça. Veja a análise do técnico no vídeo acima:

Coelho considerou placar injusto (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)