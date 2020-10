College Football: Houston x Tulane é o aquecimento perfeito para a rodada da NFL nesta quinta

Nesta quinta-feira (8), a NFL abre a semana 5 com Tampa Bay Buccaneers contra o Chicago Bears. Mas este não vai ser o único jogo de futebol americano à disposição do brasileiro. Através do serviço de streaming Watch ESPN, às 20h30, Houston vai enfrentar Tulane pela temporada 2020 do College Football.

Essa será a estreia de Houston no futebol americano universitário, enquanto Tulane já parte para a sua quarta partida na temporada – com duas vitórias e uma derrota até o momento. Será interessante ver como Dana Holgorsen preparou a equipe de Houston para 2020, uma vez que, após D’Eriq King optar pela transferência, o programa começou a se remodelar em 2019 já pensando no ano seguinte. Pelo lado de Tulane, o quarterback novato Michael Pratt fará sua estreia como titular. Será interessante ver como ele vai se portar ao ser jogado aos leões.

Prospectos para acompanhar

Fique atento em Patrick Johnson, defensive end de Tulane, em toda jogada ofensiva de Houston, especialmente contra o passe. Extremamente veloz e com uma boa aceleração para sair na linha de scrimmage, será interessante ver o duelo do defensor contra a renovada linha ofensiva de Houston. Pelos Cougars, o nome a se acompanhar é o do cornerback Damarion Williams. Jogador agressivo e físico, que não tem medo do contato. Contra um quarterback freshman, pode tornar a vida do ataque de Tulane mais difícil.