Como se o calendário do futebol brasileiro já não fosse complicado regularmente, a pandemia do coronavírus tornou tudo ainda mais caótico nesta temporada, de forma que boa parte dos clubes enfrentam grandes problemas com jogos muito próximos uns dos outros. E não é diferente no Flamengo, atual campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores.

Para manter o torcedor por dentro da situação no elenco, que exige a Domènec Torrent quebrar a cabeça antes de qualquer escalação, o clube convidou o médico Márcio Tannure para falar sobre o processo de recuperação que os atletas enfrentam nessa maratona, e como isso pode resultar em cada vez mais desfalques por lesão.

“Desde o início da pandemia, sabia que seria uma temporada muito difícil. Por mais que a gente tenha alguns dias de treino ano nosso retorno, mas é algo inusitado, que nunca aconteceu. A gente encontrou os jogadores depois de três meses de inatividade para superar essa maratona de jogos com períodos curtos. Isso não só diminui o tempo de treinamento, a recuperação e prevenção de lesão é só um trabalho médico, da fisiologia, fisioterapia. É também da preparação, quando melhor preparado, melhor ele vai recuperar de um jogo para o outro e menos chance de lesão”, disse Tannnure em vídeo publicado no Twitter da equipe.

“Temos o cuidado com o controle de carga. É uma semana atípica, jogamos 48 horas antes, o que, cientificamente, o maior da dor muscular, da dor da fadiga, é em 48 horas, não 24 horas. Colocamos jogadores para jogar no pior da fadiga”.

Nos últimos sete dias, o Flamengo já jogou três vezes pelo Brasileirão: contra o Vasco no sábado (10), Goiás na terça-feira (13) e Red Bull Bragantino na quinta-feira (15). E, pela frente, já tem jogo contra o Corinthians no domingo (18) e Junior Barranquilla-COL – pela Libertadores – na quarta-feira (21).

“Você tem um desgaste maior, um tempo curto para recuperar e isso pode aumentar o nível de lesão, como piorar a performance por entrarem com o nível de fadiga maior do que o habitual. Tem atleta que precisa de 72 horas para recuperar. Cada um reage individualmente de uma maneira. E a gente vê quem está melhor para o próximo jogo”.

Márcio Tannure, médico do Flamengo, durante jogo contra o Vasco, em 2019 Gazeta Press

O médico comentou sobre sua relação de trabalho com Dome, que, obviamente, tem a palavra final sobre a escalação, e ainda exemplificou suas informações com os casos do atacante Pedro e do volante Gerson.

“Converso com o Dome, óbvio que a minha função é fornecer informações para que facilite a tomada de decisão, que é do Dome. A gente troca esse tipo de informação para que ajude na tomada de decisão. A última decisão é sempre dele”.

“O Pedro, por mais que estivesse bem, o que é ótimo, ele queria jogar o tempo todo, é uma atitude que a gente fica feliz. Mas ele vem de uma sequência de jogos, mas a gente que tem o risco (de lesão). Eu conversei com o Dome, ele poderia jogar, não 100%. Tem que pensar na temporada inteira, estamos só começando”, contou o médico. “O Gerson não teve COVID, vem jogando todos os jogos e com pouco tempo de recuperação. Com pouco tempo de treino. Acaba dificultando. Uma coisa é estar apto, outra é conseguir o melhor da performance”, concluiu.