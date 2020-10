Colômbia empata nos acréscimos e frustra Chile

*Por Roberto Junior

Pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, Chile x Colômbia se enfrentaram no Estádio Nacional, em Santiago. A equipe de Reinaldo Rueda vencia até os minutos finais, mas Falcão Garcia jogou um balde de água fria nos chilenos com empate em 2 a 2.

Com o empate, o Chile conquistou seu primeiro ponto na competição e não se movimenta na tabela permanecendo em sétimo. A Colômbia, que havia estreado nas Eliminatórias com êxito sobre a Venezuela, chega a quatro pontos, cai uma posição e é a terceira colocada.

PRIMEIRO TEMPO TEVE VAR E VIRADA DO CHILE

As equipes começaram a todo vapor. Aos dois minutos, o Chile chegou com Sanchez tocando para Vidal na entrada da área pelo lado direito, ele avançou e tocou rasteiro para a área, mas Eduardo Vargas não conseguiu pegar. Foi ai que a Colômbia respondeu com gol de Lerma.

Após recuperar a bola num erro do Chile, Medina avançou pela direita e cruzou na área onde encontrou Lerma, livre, para cabecear para o gol.

Logo depois do gol, o jogo esfriou. O Chile tentou chegar duas vezes em bola cruzada aos 11 e 16 minutos, mas sem sucesso. Cinco minutos mais tarde, Lerma novamente deu trabalho a Cortés ao chutar forte e o goleiro espalmar meio sem jeito.

As jogadas mais perigosas do Chile nos primeiros 45 minutos foram nas bolas paradas. E justamente numa dessas que Lerma cometeu pênalti em Vidal. O VAR entrou em cena e após revisão do árbitro, o próprio meio-campista chileno cobrou para igualar o marcador. O gol desanimou a Colômbia, que numa falha da zaga viu Sanchez virar a partida.

SEGUNDO TEMPO FRACO DECEPCIONA, MAS FINAL É COM GOL

A etapa final começou pouco empolgada. As equipes tentavam por meio da troca de passes invadir o sistema defensivo do outro, mas raramente levaram perigo aos dois goleiros.

Na única vez que chegou com perigo a Colômbia marcou, mas a jogada foi parada após o árbitro marcar uma falta de ataque em lance que envolveu divididas de Zapata com Sierralta e na sequência Zapata com o goleiro Cortés.

A Colômbia acordou na reta final de partida e conseguiu empatar o jogo com Falcão Garcia, que entrou aos 26 minutos da etapa final. Após um cruzamento na área, os chilenos afastaram mal. Murillo chutou cruzado e o camisa 9 usou o faro de artilheiro.