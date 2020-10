Colômbia massacra Venezuela com dupla da Atalanta inspirada e estreia bem

A Colômbia fez uma estreia absolutamente tranquila nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Em Barranquilla, a equipe de Carlos Queiroz amassou a Venezuela e venceu por 3 a 0, nesta sexta-feira (9), pela estreia das duas seleções.

Todos os gols saíram no primeiro tempo e tiveram um ponto em comum: a Atalanta. Pois foi a dupla do time italiano, um dos melhores ataques da Europa, a responsável por comandar a vitória colombiana.

O primeiro gol foi de Zapata, em jogada toda trabalhada do ataque aos 15 minutos. James Rodríguez lançou Cuadrado, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para o atacante abrir a conta.

Demorou dez minutos para a Colômbia ampliar, dessa vez com Muriel. O artilheiro recebeu cruzamento de Mojica, após bonita jogada individual, e bateu de primeira para praticamente definir a vitória.

Luis Muriel comemora com James Rodríguez um dos gols da Colômbia contra a Venezuela Getty Images

O resultado ficou ainda maior aos 47 da primeira etapa, no gol mais bonito da noite. Muriel fez jogada individual pela esquerda, deixou a zaga inteira da Venezuela para trás e bateu de canhota.

No segundo tempo, a Venezuela tentou apertar o ritmo, mas parou nas defesas do goleiro Vargas. Já a Colômbia apenas aproveitou a larga vantagem para administrar o resultado e não se desgastar, já pensando na próxima rodada.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira (13), com mandos de campo invertidos. A Venezuela recebe o Paraguai às 19h (de Brasília), no Metropolitano de Mérida. A Colômbia encara o Chile às 21h30, no Estádio Nacional de Santiago.