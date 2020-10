Coloque ‘post-its’ na tela do seu iPhone com o app Sticky Widgets

Com o aplicativo Sticky Widgets, usuários de iPhone, iPad ou iPod Touch com o iOS 14 poderão transformar a tela de seus dispositivos em um painel de “post-its”. O programa, criado pelo desenvolvedor Tyler Hillsman, é gratuito e está disponível na App Store.

Esse app faz parte de uma onda de updates e novos lançamentos focados em widgets que inundaram a loja oficial da Apple após a recente liberação do iOS 14 para o público. Isso porque, com o novo sistema operacional, agora é possível que widgets e aplicativos convivam na tela de início — da mesma forma que o Android já faz há anos.

O funcionamento do aplicativo é bem simples, assim como sua proposta. Primeiramente, realize o download na App Store. Em seguida, selecione a nota na tela inicial e escreva o que deseja lembrar. Agora escolha a cor do “post-it” e clique na opção “Save”. Para editar a nota, basta clicar sobre ela novamente. Além da cor, ainda é possível personalizar o tamanho da nota e a fonte utilizada.

Em seu perfil do Twitter, o desenvolvedor Tyler Hillsman divulgou um pequeno vídeo demonstrando o passo a passo acima. Dê uma olhada:

So… I made Sticky Widgets. A totally free, very lightweight little thing that lets you put “sticky notes” on your home screen.https://t.co/iq6HATuClg pic.twitter.com/jpxsbtGDEk

— Tyler Hillsman (@thillsman) September 28, 2020