Apaixonada por cachorros, Tatá Werneck teve de se despedir de seu cachorro Nino, morto recentemente. “Você coloriu a minha vida. Você foi e é um dos grandes amores das nossas vidas. Eu te amo, meu filho”, declarou a apresentadora neste sábado (10).

A titular do Lady Night compartilhou a homenagem com várias fotos ao lado do animal de estimação em seu perfil no Instagram. “Só Deus sabe, meu amor. Só Deus sabe o quanto te amamos. O quanto você mudou nossas vidas. O quanto Rafa te ama”, postou a mulher de Rafael Vitti.

“Você subiu montanhas, nadou, brincou, correu, foi na Bienal, no Encontro com Fátima [Bernardes]. Só choro aqui. Pensando em como eu gostaria de te ter dado uma vida longa. Linda eu sei que demos, mas eu queria longa. Eu te amo. Obrigada”, continuou a mãe de Clara Maria.

“Que Deus te receba no melhor lugar que pode existir, meu filho. Meu Nino amado. Meu Ninão. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo!”, repetiu a humorista, mostrando que ficou muito abalada com a “partida” de seu animal de estimação.

A comediante é bem ativa na luta contra maus-tratos a animais, além de divulgar com frequência campanhas de adoção de animais. Tatá Werneck já adotou pelo menos 20 cachorros de rua. “Por favor, adotem. Muitos Ninos querendo amor”, encerrou a atriz, que está voltando ao ar na faixa das 19h da Globo com a reapresentação da novela Haja Coração a partir desta segunda-feira (12).

Confira a publicação de Tatá Werneck no Instagram: