Quase na metade do Campeonato Brasileiro 2020, o Corinthians está na zona de rebaixamento e o Santos encontra-se em ascensão. No entanto, no começo da competição, esperava-se mais do Timão e menos do Peixe, que fez campanha irregular no Campeonato Paulista. Luiz Fernando Gomes, colunista do LANCE!, analisa a caminhada dos times na temporada e detalha os fatores que pesam na caminhada de cada clube. Veja no vídeo acima!

Santos é 6º no Brasileiro; Timão está em 17º (Foto: Divulgação/Santos)