Coluna de Vídeo: ‘O Brasil tem a obrigação de golear a Bolívia’

O Brasil estreia nesta sexta-feira nas Eliminatórias diante da Bolívia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar-2022, em São Paulo. E o mínimo que se espera diante do rival é uma vitória facílima, mesmo sem a presença de Neymar (com dores lombares e é dúvida) . São vários os motivos para isso e Carlos Alberto Vieira disseca todos na Coluna de Vídeo (clique acima e confira).

Seleção se prepara para a estreia nas Eliminatórias (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

