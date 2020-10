Coluna de Vídeo: Qual é a chance de seu time nas oitavas da Copa do BR

Carlos Alberto Vieira, na Coluna de Vídeo desta sexta-feira, analisa os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, definidos em sorteio na CBF. Também comenta o curioso sorteio da Liga dos Campeões, que colocou no mesmo grupo o Barcelona de Messi e a Juventus de Cristiano Ronaldo. E ainda fala sobre a rodada do meio de semana da Libertadores, que classificou quatro brazucas para as oitavas, encaminhou um quinto e eliminou o São Paulo. Está Imperdível.

Corinthians terá rival mineiro nas oitavas da Copa do Brasil (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Carlos Alberto Vieira apresenta a Coluna de Vídeo às segundas, quartas e sextas. Beto é edito e colunista do LANCE! desde 2000.