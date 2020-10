Com 100% de aproveitamento na Premier League, Everton recebe o Brighton no Goodison Park

Neste início de Premier League, o Everton de Carlo Ancelotti tem sido uma das sensações com um futebol efetivo. Com isso, a equipe venceu os seus três primeiros jogos e segue com 100% de aproveitamento. Para seguir na liderança, terá de vencer o Brighton, no Goodison Park, às 11h (horário de Brasília) e torcer pelo tropeço dos rivais Liverpool e Leicester.

Durante a semana, o Everton fez uma nova vítima na Copa da Liga da Inglaterra, o West Ham, que foi goleado por 4 a 1. O adversário, por sua vez, foi eliminado pelo time reserva do Manchester United ao perder por 3 a 0. Com três pontos, o Brighton ocupa a décima segunda posição na tabela de classificação da Premier League.

– É uma bolha linda onde vivemos – tudo é perfeito. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. A força do time é [mostrada] quando o perigo está chegando, temos que estar prontos. O adversário é muito forte no sábado. Se não estivermos focados lá o perigo virá nesta partida com certeza. Eu vi o jogo do Brighton contra o Manchester United. Eles fizeram um jogo fantástico e estão jogando um futebol fantástico. Temos que respeitar uma equipe forte que virá aqui para tentar somar pontos – disse Ancelotti.

– É impossível manter todos os jogadores felizes [em termos de seleção], mas às vezes a tristeza dos jogadores, o fato de estarem chateados com o treinador, pode ser uma motivação para trabalhar duro, estar focado e esperar o momento – completou.

Confira as possíveis escalações

Everton: J. Pickford, M. Keane, L. Digne, Y. Mina, S. Coleman; A. Doucoure, A. Gomes, T. Davies, Richarlison, D. Calvert-Lewin, J. Rodriguez. Técnico: Carlo Ancelotti.

Brighton: M. Ryan, B. White, A. Webster, L. Dunk; T. Lamptey, A. Connolly, Y. Bissouma, L. Trossard, S. Alzate, S. March; N. Maupay. Técnico: Graham Potter.