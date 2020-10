Com A Força do Querer em baixa, Tela Quente bate recorde negativo na Globo · .

Meu Malvado Favorito 3 (2017) marcou apenas 14,3 pontos de média na Grande São Paulo na segunda (12). Apesar de ainda ser inédita em TV aberta, a animação exibida em homenagem ao Dia das Crianças se tornou o pior ibope da Tela Quente desde março de 2018, quando Whiplash – Em Busca da Perfeição (2014) havia registrado 14,2.

Exibida antes, a novela A Força do Querer teve o seu capítulo menos visto em uma segunda-feira, com 27,5 pontos. Na semana anterior, quando não era feriado, a trama das nove havia anotado 30,9 de média, e Mulher-Maravilha tinha ficado com 21,3 na Tela Quente –ou seja, foram 7,0 pontos a menos de uma semana para outra.

Principal rival da Globo no horário, A Fazenda 12 anotou 11,8 pontos de média ontem (12), um pouco mais do que os 11,3 conquistados na semana anterior.

Veja abaixo as audiências da segunda-feira, 12 de outubro:

Média do dia (7h/0h): 13,9 Bom Dia São Paulo 6,7 Bom Dia Brasil 7,0 Mais Você 6,4 Encontro com Fátima Bernardes 6,2 SP1 8,7 Globo Esporte 8,9 Horário Eleitoral 8,2 Jornal Hoje 10,4 Sessão da Tarde: Toy Story 3 10,3 Laços de Família 15,5 Malhação 15,4 Flor do Caribe 19,0 SP2 22,3 Haja Coração (estreia) 25,2 Horário Eleitoral 23,5 Jornal Nacional 27,7 A Força do Querer 27,5 Tela Quente: Meu Malvado Favorito 3 14,3 Jornal da Globo 8,5 Conversa com Bial 6,3 Perception: Truques da Mente 5,4 Corujão: O Menino da Porteira 4,4 Hora 1 5,0 Média do dia (7h/0h): 6,4 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,5 Balanço Geral Manhã (rede) 1,9 Balanço Geral Manhã (local) 4,2 Fala Brasil 5,1 Hoje em Dia 5,7 JR 24H (Manhã) 5,4 Balanço Geral (média total) 7,4 Horário Eleitoral 6,8 Escrava Mãe 5,2 Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,1 JR 24H (Tarde 1) 4,1 Cidade Alerta 6,3 JR 24H (Tarde 2) 5,5 Jornal da Record 6,4 Horário Eleitoral 7,9 Jornal da Record 7,4 Amor Sem Igual 7,1 Jesus 6,5 A Fazenda 12 11,8 JR 24H (Madrugada) 5,7 Entre Linhas 1,4 Igreja Universal do Reino de Deus 0,8

Média do dia (7h/0h): 4,9 Primeiro Impacto 3,4 Bom Dia & Cia (média total) 4,6 Horário Eleitoral 4,8 Triturando 4,4 Casos de Família 4,8 O Que a Vida Me Roubou 6,1 Quando me Apaixono 6,7 SBT Brasil 5,4 Horário Eleitoral 5,6 Roda a Roda 6,6 Cupom Premiado Baú 7,4 Chiquititas 6,9 Cúmplices de um Resgate 5,9 Programa do Ratinho 4,8 Conexão Repórter 4,3 The Noite 3,6 Operação Mesquita 2,7 Triturando (reapresentação) 2,2 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,2

Fonte: Emissoras