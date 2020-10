Com Aaron Rodgers em uma atuação exuberante, Green Bay Packers não dá chances ao Atlanta Falcons

Fechando a rodada dupla que marcou o encerramento da semana 4 da NFL, o Green Bay Packers recebeu o Atlanta Falcons, no Lambeau Field e foi soberano. Os Packers amassaram o adversário por XXXX. O resultado positivo contribuiu para o Green Bay disparar na liderança da NFC North, com quatro vitórias. Já o Atlanta Falcons é o lanterna na NFC South, derrotado nos seus quatro compromissos na atual temporada.

Na próxima rodada, o Green Bay Packers irá descansar. Por outro lado, os Falcons terão mais uma oportunidade para vencer a primeira no ano, contra o Carolina Panthers, no domingo (11), duelo divisional da NFC South.

O confronto

Mesmo sem a presença de Davante Adams, principal recebedor da equipe e dos torcedores para empurrar o time, no Lambeau Field, Aaron Rodgers não encontrou dificuldades para acabar com a secundária do Atlanta Falcons. O quarterback dos Packers esteve impossível na primeira metade da partida, fez com que seu time anotasse três touchdowns – um com o RB Aaron Jones e dois com o TE Robert Tonyan – para abrir confortável vantagem de 20 a 3.

Reação tardia



Inoperante durante toda a primeira metade da partida, o ataque do Atlanta Falcons até apresentou melhor desempenho na volta do intervalo. Sem o WR Julio Jones, que sentiu uma lesão no tendão e teve seu retorno vetado pelo departamento médico de sua equipe, o quarterback Matt Ryan depositou suas ações ofensivas nas mãos do RB Todd Gurley. Através do jogo corrido, Gurley anotou dois TD’s para reduzir a desvantagem no placar.

Rodgers só na administração



O veterano QB do Green Bay Packers voltaria a usar a habilidade de Robert Tonyan para receber se desvencilhar da marcação. Após passe de 21 jardas de Rodgers, o TE só precisou assegurar a recepção para anotar três TD’s em uma mesma partida desde que foi contratado como free agent pelos Packers, em 2018.