Com abraço em patrocinador, Claudete arrisca saúde em estreia na RedeTV! · .

Claudete Troiano fez a sua estreia como apresentadora da RedeTV! nesta segunda-feira (5). Com receitas, conversas sobre saúde da mulher e notícias de celebridades, o Vou Te Contar teve um momento que desrespeitou os protocolos de saúde em tempos de pandemia da Covid-19.

A apresentadora, que tem 66 anos de idade, abraçou o empresário Sidney Oliveira, principal patrocinador do programa, que tem a mesma idade. Os dois estão na faixa etária apontada como um dos grupos de riscos da doença.

A demonstração de afeto entre os dois amigos seria normal antes de março. No entanto, desde o início da quarentena do Brasil, a recomendação de infectologistas e autoridades da área da saúde é evitar contato físico, como beijos, abraços e apertos de mão entre pessoas que moram em casas diferentes e manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro –com exceção de quando os indivíduos foram testados para ter aquele contato.

No momento em que recebeu Sidney Oliveira no estúdio, Claudete ficou em dúvida se dava ou não o abraço. “Acho que a gente pode? Não pode fazer isso”, disse ela, se aproximando rapidamente do amigo, que estava com os braços abertos.

“Não pode fazer, mas eu fiquei assim meio [de lado]. Aqui, a gente faz exame todo dia”, justificou a apresentadora. “Eu fiz o teste PCR porque fui para a Bolívia”, falou o empresário, sem explicar há quanto tempo foi testado. Assista ao vídeo abaixo:

Apesar de as medidas de isolamento terem sido flexibilizadas nas principais capitais do país e de ser possível fazer um programa como o de Claudete Troiano em estúdio com os riscos de contaminação minimizados, toques como abraço ou aperto de mão (como também aconteceu no programa da RedeTV!) potencializam a possibilidade de transmissão, caso uma das pessoas esteja com a doença.

Sidney Oliveira foi convidado ao palco por ser o idealizador do matinal e responsável pela contratação de Claudete Troiano na RedeTV!. Ele é dono de uma rede de farmácias e o principal patrocinador do programa.

Essa não foi a primeira vez que a apresentadora de 66 anos admitiu ter abraçado e beijado amigos durante a pandemia. Em 23 de setembro, durante uma edição comemorativa de 40 anos do Mulheres na TV Gazeta, a artista disse que não resistiu ao rever antigos colegas de trabalho.

“Agora que eu já abracei todo mundo, vamos manter o distanciamento. Porque não dá para resistir”, contou ela no momento em que estava ao vivo. No Vou Te Contar, no entanto, o público viu o contato no ar mesmo.

No Twitter, internautas também apontaram uma proximidade exagerada no momento das receitas. Veja repercussões abaixo:

Aglomeração. Atenção OMS! https://t.co/1VAbFXz9at

— Duarte (@renanduartetv) October 5, 2020