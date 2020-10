Com Anne Hathaway, remake de Convenção das Bruxas ganha trailer; confira · .

Estrelado por Anne Hathaway, o remake de Convenção das Bruxas, clássico dos anos 1990 com a vencedora do Oscar Anjelica Huston, ganhou o seu primeiro trailer. A prévia revela que muitos elementos eternizados no longa original serão reutilizados na nova versão, como a calvície e o aspecto monstruoso das feiticeiras.

Na trama, baseada no livro escrito por Roald Dahl (1916-1990), mesmo autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate (1964), o garoto Luke (Jahzir Bruno) acaba esbarrando em uma convenção que aparentava ser normal, até descobrir se tratar de uma reunião entre bruxas. Ao ser transformado em rato, ele decide encarar as criaturas e impedir que o mal predomine.

Além de Anne, o elenco do remake ainda tem nomes como Octavia Spencer (Truth Be Told), Stanley Tucci (Feud) e Chris Rock (Fargo). A direção é de Robert Zemeckis, da trilogia De Volta para o Futuro.

Nos EUA, o longa fará a sua faz primeira apresentação em 22 de outubro exclusivamente para serviço de streaming HBO Max. No Brasil, a Warner Bros. pretende lançá-lo nos cinemas, mas ainda não anunciou a data oficial.

Confira o trailer dublado abaixo: