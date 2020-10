Com atacante da base, Corinthians inicia preparação para pegar o Ceará

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians se reapresentou, no CT Joaquim Grava, após o empate em 1 a 1 com o Santos, pelo Brasileirão, e deu início à preparação para mais um jogo válido pela competição. O Alvinegro treinou de olho na partida diante do Ceará, no Castelão, em Fortaleza, pela 15ª rodada do campeonato nacional, que acontecerá neste domingo, às 20h30.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo da última quarta-feira fizeram um trabalho regenerativo e, na sequência, foram a campo com os demais companheiros para o treino comandado pelo técnico interino Dyego Coelho. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os trabalhos in loco por conta dos protocolos. As informações são fornecidas pelo clube.

Na atividade, o treinador separou os atletas para uma movimentação técnica-tática em campo reduzido. A novidade do treinamento ficou por conta do atacante Felipe, jovem das categorias de base do clube. Com apenas 16 anos, ele tem atuado na categoria sub-20, onde já marcou um gol no Brasileirão da categoria, na vitória diante do Grêmio, no Parque São Jorge, pela 1ª rodada.

Desfalque certo para Coelho será o zagueiro Danilo Avelar, que teve diagnosticada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará fora por aproximadamente oito meses. Para suprir essa baixa, o clube solicitou o retorno imediato de Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro. No entanto, o jogador não aparece nas fotos divulgadas pelo Timão.

Seguem fora Otero e Cantillo, convocados pelas seleções da Venezuela e da Colômbia, respectivamente. A dupla já perdeu o clássico com o Santos, perderá o duelo com o Ceará, neste domingo, e deve ser ausência também na partida diante do Athletico-PR, na próxima quarta-feira. Não há jogadores suspensos.

O Alvinegro treina novamente na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, dando sequência à preparação para o duelo com o Vozão. Neste momento, o Corinthians ocupa a 13ª posição na tabela com 15 pontos, um a mais do que o primeiro clube na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2020.