Com atletas da equipe feminina de futebol, Botafogo faz campanha de prevenção ao câncer de mama

A campanha pela conscientização quanto à prevenção ao câncer de mama foi aderida também pelo Botafogo. Com um vídeo no qual abre espaço para as jogadoras de sua equipe feminina de futebol, o clube utilizou seu canal de YouTube e suas redes sociais para destacar os cuidados em relação à doença.

Enquanto são exibidos momentos dos treinos das atletas alvinegras, o vídeo divulga dados em relação à doença.

Ao final, jogadoras do Botafogo aparecem com suas mãos pintadas de rosa, em referência à campanha do Outubro Rosa. O Glorioso afirma:

“Futebol Feminino do Botafogo entra na campanha de conscientização pela prevenção do câncer de mama! O Glorioso apoia e pede atenção com essa causa!”.