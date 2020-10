Com baixas por conta da Covid-19, Ucrânia inscreve ex-goleiro para jogar amistoso contra a França

O técnico Andriy Shevchenko, da seleção ucraniana, tomou a decisão de inscrever um de seus assistentes técnicos para o amistoso contra a França nesta quarta-feira, às 16h10 horário de Brasília). Oleksandr Shovkovskiy, ex-goleiro do Dínamo de Kiev, ficará no banco de reservas por conta de três baixas na posição que a equipe sofreu por conta da Covid-19.

A Federação Ucraniana de Futebol afirmou, em nota, que Shovkovskiy não entrará em campo em nenhum caso, a não ser que Bushchan tenha algum problema. Assim como o restante do plantel, o ex-goleiro e atual assistente técnico também passou pelos testes PCR realizados como protocolo em tempos de pandemia.

A Ucrânia sofreu com a perda de seis atletas por conta da Covid-19 para este amistoso, sendo três goleiros: Pyatov, Lunin e Pankiv. Com isso, o ex-arqueiro de 45 anos e aposentado desde 2016 estará relacionado para a partida. Após o amistoso contra a França, o time de Shevchenko terá dois compromissos pela Liga das Nações contra a Alemanha, no sábado, e Espanha, na terça.