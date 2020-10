Com chance de público, Conmebol planeja final da Liberta em janeiro

A Conmebol deu o primeiro passo para bater o martelo sobre a data da final única da Libertadores, que será disputada no Maracanã, em 2021. A entidade sul-americana está em contato com autoridades do Rio de Janeiro para definir os detalhes da decisão e pretende marcá-la para 23 de janeiro, um sábado. A informação, publicada primeiramente pelo UOL, ainda revela que a presença de público no estádio é tratada pelos dirigentes com otimismo.

Em função da pandemia do Covid-19, a Conmebol precisou alterar o calendário e remarcar a final, anteriormente estipulada para 21 de novembro deste ano. No novo calendário, a entidade reservou três datas em janeiro de 2021 para as decisões da Libertadores e Sul-Americana: 23 (sábado), 24 (domingo) e 30 (sábado). Apesar do martelo ainda não estar batido, é quase certo que a finalíssima da principal competição de clubes seja na primeira data.

As partes ainda precisam definir qual será a capacidade do Maracanã disponível em janeiro. Atualmente, a presença de público está vetada pela CBF nos campeonatos nacionais, mas a situação pode mudar em novembro. Os clubes articulam com os governos estaduais a liberação de 30% dos estádios. Para as fases anteriores da Libertadores, não há previsão de presença de público, uma vez que cada país se encontra em um estágio diferente da pandemia.

Já a final única da Sul-Americana, marcada para Córdoba, na Argentina, seria disputada no sábado seguinte, 30 de janeiro. No entanto, nesse caso, a presença do público é mais complexa, pois há uma preocupação sobre como estará a situação da Argentina em janeiro. A Conmebol, inclusive, não descarta alterar a sede da decisão da segunda competição de clubes mais importante do continente.