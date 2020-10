Com cinco touchdowns, Tom Brady comanda virada dos Buccaneers sobre o Los Angeles Chargers

Virada é com ele mesmo. Tom Brady colocou o Tampa Bay Buccaneers nas costas e comandou o time ao triunfo sobre o Los Angeles Chargers. Os Bucs chegaram a estar perdendo por 14 pontos durante o segundo quarto, mas Brady e companhia não se abalaram com a desvantagem no placar e venceram por 31 a 28, neste domingo, pela semana 4 da NFL. Tampa Bay chega ao seu terceiro jogo com vitória na temporada 2020, Chargers têm três derrotas consecutivas

Tom Brady passou para cinco touchdowns e 369 jardas, em um dia que ele aparentava ter 20 anos a menos. Mike Evans foi o alvo preferido de Brady, somando 122 jardas em 7 recepções e um touchdown. Pelo chão, Ronald Jones também fez estrago, com 111 jardas.

Os Chargers têm motivos para estar esperançosos. Justin Herbert, calouro draftado neste ano, tem jogado bem e mantido o time nas partidas até o apito final. Diante de uma forte defesa de Tampa, o quarterback anotou 290 jardas e três touchdowns, dando trabalho para o adversário.

Na próxima semana, os dois times têm jogos no primetime. Os Bucs encaram o Chicago Bears, na próxima quinta-feira (8). Já os Chargers têm o New Orleans pela frente na noite de segunda-feira.