Com contrato se encerrando, Alaba vira alvo da Juventus

A Juventus é a favorita para contratar David Alaba. De acordo com a “Football Italia”, Andrea Pirlo está entusiasmado com a possibilidade de contar com o atual zagueiro do Bayern de Munique, que tem contrato apenas até o final da atual temporada.

Apesar de longas negociações, Alaba não chegou a um acordo pela renovação com o Bayern de Munique. Com isso, o austríaco poderá deixar o clube a ‘custo zero’.

Com boas atuações e destaque há alguns anos, Alaba também atrai o interesse de Manchester United e City. O Paris Saint-Germain o vê com bons olhos, mas a Juventus é o clube que sai na frente pela contratação do defensor.

Contratado pelo Bayern de Munique em 2008, Alaba tem 389 partidas pelo clube bávaro, marcou 31 gols e deu 49 assistências.