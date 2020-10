Com COVID-19, Goffin é o favorito na Antuérpia e tem participação garantida

Um dia depois de testar positivo novamente para COVID-19, David Goffin, 14º do mundo, apareceu como o principal favorito na chave do ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica, evento no piso duro e coberto com premiação de 472 mil euros.

Goffin espera por rival que sai do duelo entre um qualifier e o convidado italiano Luca Nardi e nas quartas de final poderia enfrentar o australiano Alex de Minaur que estreia contra o francês Richard Gasquet.

Diretor do torneio, Dick Norman afirmou ao jornal Le Soir, que o jogador vai disputar o torneio mesmo que dê positivo em novo teste: “Ele vai jogar mesmo com seu teste positivo ou negativo para COVID-19 porque ficará mais de uma semana de quarentena, e não estará mais contagioso e será confirmado pela nossa equipe médica”, disse o diretor do torneio.

O cabeça de chave 2 é o espanhol Pablo Carreño, 15º, que fez semis do US Open e quartas em Roland Garros. Ele aguarda pelo francês Ugo Humbert e o belga Kimmer Coopejans, convidado.