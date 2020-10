Com departamento médico cheio, treinador sofre para escalar ataque dos Packers contra o Atlanta Falcons

O recebedor Allen Lazard, do Green Bay Packers, passou por uma cirurgia muscular no abdômen e desfalcará a equipe por, no mínimo, um mês. A notícia foi confirmada nessa sexta-feira (2) pelo treinador Matt LaFleur que, além da lesão de Lazard ainda não sabe se contará com o recebedor principal dos Packers, Davante Adams, em tratamento de um problema no tendão, para o encerramento da semana 4 da NFL, contra o Atlanta Falcons, na segunda-feira (5).

Lazard se lesionou durante a vitória sobre o New Orleans Saints, no domingo (27), por 37 a 30, quando teve participação decisiva na partida ao completar seis passes, 146 jardas e anotar um touchdown.

As únicas opções à disposição de LaFleur são Marquez Valdes-Scantling, terceira opção de passe do quarterback Aaron Rodgers, Malik Taylor e Darrius Sheperd. Esses dois últimos ainda não foram colocados à prova por Rodgers, nas três primeiras partidas do Green Bay Packers.