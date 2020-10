Com direito a golaço de bicicleta, Inglaterra vence País de Gales com facilidade em amistoso

Nesta quinta-feira, a seleção da Inglaterra venceu País de Gales por 3 a 0, em um amistoso internacional, realizado em Londres, no estádio de Wembley. O estreante Calvert-Lewin, Ings e Coady marcaram os gols da equipe de Gareth Southgate. Vale destacar que todos os jogadores anotaram os seus primeiros gols com a camisa da Inglaterra.

Com um time recheado de jovens jogadores, a Inglaterra começou a partida pressionando País de Gales. logo aos 12 minutos, Calvert-Lewin foi lançado por Ings e chutou sem ângulo, assuntando o goleiro Hennessey. O atacante do Everton, que fazia sua estreia pela seleção inglesa, não demorou para abrir o placar. Aos 25, Grealish cruzou na medida para o camisa 9, que subiu sozinho entre os zagueiros para mandar de cabeça para o fundo do gol.

A Inglaterra voltou para o segundo tempo querendo definir a partida. Logo aos 7 minutos, novamente com o jogo aéreo, Trippier bateu falta cruzando na área e o zagueiro Coady chegou para completar nas costas da zaga para fazer 2 a 0. O terceiro gol inglês saiu em nova bola alçada na área. Aos 17, após cobrança de escanteio, Mings deu uma casquinha da bola no primeiro pau e Ings emendou uma linda bicicleta para marcar um golaço. A Inglaterra passou a administrar o resultado e garantiu as vitória em Wembley.