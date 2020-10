Com dois a menos, Saint-Etienne perde para o Lens no Campeonato Francês

Na tarde deste sábado, o Lens bateu o Saint-Etienne dentro de casa por 2 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês. Os visitantes tiveram duas baixas ao longo do jogo, com Kolodziejczak e Khazri sendo expulsos.

O Lens não demorou para sair na frente no marcador. Logo aos 14 minutos da primeira etapa, Kolodziejczak recebeu cartão vermelho e, na sequência, Kakuta balançou as redes em uma cobrança de pênalti. Aos 20, os mandantes ainda chegaram a ampliar, mas a arbitragem detectou impedimento de Medina.

O domínio dos donos da casa continuou no segundo tempo. Aos 19 minutos, Khaziri foi expulso e deixou o Saint-Etienne com dois a menos. O Lens aproveitou a chance e liquidou o jogo aos 37 minutos com Sotoca.

Com o resultado, o Lens chega a 13 pontos e sobe temporariamente para a segunda colocação. O Saint-Etienne fica no sétimo lugar, com 10 pontos.