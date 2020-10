Com dois gols de Leandro, FC Tokyo vence e está na final da J-League Cup

Na manhã desta quarta-feira (7), Leandro fez bonito no Japão. O meia-atacante foi para a rede duas vezes e garantiu o 2 a 0 do FC Tokyo sobre o Kawasaki Frontale. Com o resultado, a equipe do brasileiro avançou para a final da J-League Cup (Copa da Liga Japonesa) e disputará a decisão no dia 7 de novembro, diante do Kashiwa Reysol.

– Fico muito contente pela classificação e por ter ajudado com dois gols. Foi uma partida muito difícil, fora de casa e diante do líder da J-League. Sabíamos que seria complicado, mas confiamos muito no nosso elenco e tínhamos convicção de que seria possível avançar. Todos estão de parabéns e agora é seguir trabalhando para fazer uma grande final – afirmou Leandro.

Esta é a primeira temporada do brasileiro no FC Tokyo. Ele está emprestado pelo Kashima Antlers, clube pelo qual atuou nos últimos três anos. O vínculo se encerra ao término das competições e Leandro ficará livre.

Vivendo grande momento no Japão, o camisa 20 tem 25 partidas, 11 gols e sete assistências. A equipe ocupa a segunda posição na J-League e ainda está na disputa da Liga dos Campeões da Ásia.

– Com certeza é um dos melhores momentos da minha carreira. Tenho conseguido jogar em alto nível, com gols e assistências. Os objetivos são grandes e nossa equipe é muito forte – finalizou Leandro, atleta que no Brasil defendeu Grêmio, Palmeiras, Santos e Coritiba, além da Seleção Brasileira.