Com dois gols de Lukaku, Bélgica vence a Islândia fora de casa

A Bélgica contou com o brilho de Romelu Lukaku para superar a Islândia, fora de casa, e seguir na briga pela classificação à próxima fase da Liga das Nações. O atacante da Inter de Milão fez dois e os belgas venceram por 2 a 1. Saeversson descontou.

Jogo começa animado

​Romelu Lukaku mostrou o seu cartão de visita logo cedo. Aos dez minutos, o atacante recebeu, fez bem o trabalho de pivô, se livrou da marcação e bateu sem chances para o goleiro, para abrir o placar. A resposta islandesa não demorou. Saeversson recebeu um lindo passe de Sigurjónsson e finalizou na saída de Mignolet.

Antes do intervalo, porém, Lukaku foi lançado, invadiu a área e foi derrubado pela marcação. Pênalti. Ele mesmo cobrou e recolocou os belgas na frente do marcador.

Ritmo cai

Na segunda etapa, o ritmo do jogo não foi o mesmo. A Islândia até tentou o empate com Magnússon, em cobrança de falta, mas a bola foi para fora. A Bélgica melhorou e chegou perto com cabeçada perigosa de Castagne, que não acertou a meta. Carrasco, de dentro da área, teve a chance de ampliar, mas a bola saiu com perigo.

Tabela

Com a vitória, a Bélgica foi aos seis pontos e está em terceiro lugar no grupo, atrás de Dinamarca (líder) e Inglaterra (vice-líder), ambas com sete pontos. Na próxima rodada, os belgas recebem os ingleses. Já a Islândia, está eliminada, uma vez que em quatro rodadas, não pontuou. Os islandeses vão visitar os dinamarqueses.