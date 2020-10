Com Dome e Guerrero fora, Jordi Gris dirigirá o Flamengo neste domingo

Com Domènec Torrent e Jordi Guerrero infectados com a Covid-19, o Flamengo será comandado neste domingo pelo auxiliar Jordi Gris. O Rubro-Negro enfrenta o Athletico, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A informação foi inicialmente veiculada pela jornalista Raisa Simplicio, do Goal.

O surto de Covid-19 atingiu o elenco do Flamengo nas últimas semanas, tanto que Jordi Guerrero dirigiu o Flamengo nas últimas duas partidas, contra o Barcelona (EQU) e contra o Palmeiras, pela Libertadores e Brasileirão.

Depois de contar com os reforços de Isla, Filipe Luís, Matheuzinho, Diego, Michael, Bruno Henrique e Vitinho contra o Independiente Del Valle, na última quarta-feira, o Flamengo vive a expectativa de ter outros retornos contra o Athletico, neste domingo.