Com dor na coxa, Marinho será reavaliado pelo Santos nesta segunda

Com dor na coxa esquerda, Marinho foi substituído no segundo tempo da vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Goiás neste domingo, na Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante será reavaliado pelo departamento médico do Peixe nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, para avaliar a necessidade de exame de imagem.

Marinho mostrou irritação e socou o carrinho da maca antes de dar lugar a Marcos Leonardo, autor do terceiro gol do Peixe.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Corinthians na quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão.