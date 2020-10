Com dores no tornozelo, Richarlison agradece médicos da Seleção: ‘Me deixaram 100%’

Nesta terça-feira, o Brasil garantiu a segunda vitória nas Eliminatórias da Copa ao vencer de virada o Peru por 4 a 2, em Lima. Em entrevista coletiva após a partida, Richarlison, autor do segundo gol da Seleção, fez questão de agradecer aos médicos da seleção brasileira que o ajudaram a superar as dores que sentiu no tornozelo durante a semana.

– Todos sabemos que jogar aqui é difícil. A gente superou as dificuldades e conseguimos fazer o que Tite estava pedindo. Estou muito feliz. Nessa semana a gente trabalhou muito. Eu estava com dificuldades no tornozelo, trabalhando de dia e de noite. Agradecer aos médicos da Seleção que trabalharam pesado para me deixar 100% para esse jogo e agora é seguir nessa pegada – disse Richarlison.

Richarlison marcou o segundo gol do Brasil ao desviar a cabeçada de Roberto Firmino quase em cima da linha. O camisa 7 afirmou que, atuando na seleção brasileira, o atacante tem que sempre colocar a bola no fundo da rede.

– A gente vem trabalhando durante as semanas para acertar a casinha e marcar os gols. Atacante é bastante cobrado, nosso papel é fazer gol, e quando chega na seleção temos que empurrar a bola pra rede. A comissão vem pegando pesado com a gente e vem dando resultado. Dois jogos e nove gols. Agora vamos acertar alguns erros para ter uma defesa sólida também e melhorar cada vez mais nos próximos jogos – finalizou Richarlison.